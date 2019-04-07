〈台北都會〉議員批柯文哲卸責 台北變癱瘓經濟

2019-04-07

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲昨認為東區並沒有沒落，而是在總金流沒有改變的情況下，移到西區、信義計畫區等地。對此，議員批評，柯的說法就是典型的推卸責任，間接自承四年來的經濟政策失敗，台北現在變癱瘓經濟，而東區沒落不是任何人說了算，不該推給媒體或其他人。

議員王世堅批評，東區沒落或總金流沒變等問題都是柯文哲的責任，不要推給媒體或其他人，反而該檢討柯四年來無心於市政，只把首都資源都做選總統的政治舞台。柯曾說台北不需要高雄的攤販經濟，但台北現在變癱瘓經濟，台北的夜市、小吃等微型產業一直都存在，至少幾十年，發展蓬勃不容忽視，柯卻說不需要，相當奇怪。

王更批柯只會「割稻尾」，指柯口口聲聲把西區蓬勃當作自己的政績，完全忽略歷任市長的功績；例如萬華第二行政中心是中央的點子，柯卻說得像是自己的功勞，又如同拆天橋，只是剛好在柯任內完工，就被收割當政績。

議員簡舒培則說，整體經濟發展的情況確實是國家問題，但西區有起色而東區卻沒落，這就是市政層級的問題，顯示柯市府重西輕東，連頂好廣場、龍門廣場的捷運地燈都壞掉無人維修，東區沒落不是媒體或任何人說了算，也不能說一間店結束就說東區沒落，但現在的狀況卻是整條街全暗，柯不該再推卸責任。

議員李明賢認為，柯的「總金流沒變」說法就是在打臉自己，柯過往強調大建設大經濟、招商全台第一，為何現在卻反映不出來，難道是數據灌水或根本沒有建設，只是在欺騙選民？台北市的商業、金流提升，就是柯的責任；至於西區的成長，李則說，西區是靠歷任市長努力和民間調降租金等措施才有起色，柯的收割只是往臉上貼金，尤其在高雄市長韓國瑜、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦皆積極招商引資之際，柯該認真市政，拿出成績。

議員王鴻薇則拿出北捷數據指出，位於東區的捷運忠孝復興站和忠孝敦化站，年出入人口四年來雙雙下滑，前者從二○一四年的三八一○萬人次下降至二○一八年的三五五○萬人次，跌幅達六．八％，後者則從二九○○萬人次降至二六九○萬人次，跌幅達七．二％。王批評，柯面對人潮衰退卻睜眼說瞎話，認為東區沒有沒落，並認為祭出空屋稅就能刺激商圈，卻沒有任何刺激商業的舉措。

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