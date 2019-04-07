〈中部〉培育龍虎斑苗 布袋好美里「六年磨一劍」

2019-04-07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣沿海是我國石斑魚魚苗、寸苗養殖主要培育區，布袋鎮好美里一群養殖業者六年前開始聯手培育「龍虎斑」白身苗（寸苗），研究出獨家養殖環境水處理方式，減少病毒侵害，產量倍增；好美石斑聯誼會長王俊雄說，會員養殖白身苗銷量去年達三千萬尾，今年四月起放養，連台南、屏東業者都來觀摩切磋。

白身苗出貨 去年達三千萬尾

王俊雄表示，早期我國石斑魚以青斑為主，後來有龍膽石斑的精子及虎斑的卵子結合育成「龍虎斑」，養殖期縮短約一個半月，目前成為主要養殖魚種，好美里十多名業者從事石斑寸苗培育，面積三十多甲，起初也遭遇病毒、細菌及寄生蟲等問題，「六年磨一劍」，業者們一同研究、設計養殖環境水設備，現在幾乎無病毒問題，前年出貨一千多萬尾，去年養殖情形極佳，產銷量增為近二到三倍。

去年比前年產銷量倍增

農業委員會水產試驗所海水繁養殖研究中心主任葉信利說，石斑魚養殖分為種魚（卵場）、白身苗、兩寸場及成魚養殖，養殖過程常因神經壞死病毒及虹彩病毒造成大量死亡，發病後難以處理，「預防重於治療」，保持良好養殖環境極為重要，好美里業者們研究出獨特的環境水處理技術，降低白身苗得病率，二寸場業者培養時死亡率也低，再回頭採購情形就高。

環境水處理設備 產學感興趣

好美石斑聯誼會日前進行班員春酒，葉信利與嘉義大學水生生物科學系教授賴弘智與會，對聯誼會養殖石斑的環境水處理設備都很有興趣，提議未來進行產學研究來生產相關設備等。

嘉縣府：助業者提升專業水準

嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，好美里是全國龍虎斑、龍膽石斑、青斑的魚苗及寸苗主要產區，縣府常邀請專家學者講授石斑魚苗育成技術及疾病防治等課程，協助業者提升專業水準，家畜疾病防治所則提供免費水質檢測、疾病檢驗及諮詢服務，建立養殖產業的良好發展基礎。

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