〈中部〉迎接賞螢季 嘉縣春遊補助再加碼優惠

2019-04-06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕每年四月起，進入賞螢火蟲季節，嘉義縣梅山鄉瑞里村等山區螢火蟲開始出沒，吸引民眾賞螢、拍攝螢光點點美景，縣府結合三十一家民宿、伴手禮等業者，及配合交通部觀光局春遊補助專案，推出自由行加碼優惠，消費可享八折優惠，至六月底止。

攝影愛好者尤神鷹說，梅山鄉瑞里村的「遇見彩虹生態村」目前已有大量螢火蟲出沒，還有竹崎鄉光華社區、圓潭自然生態園區、水社寮，及中埔鄉嘉義大學社口實驗林場等地都有不少螢火蟲，吸引遊客、攝影愛好者前來賞螢、拍攝。

尤神鷹說，螢火蟲約晚上六點多登場，數量最多時間約七點至七點半，民眾想拍攝螢光點點的畫面，在夜間需使用腳架；像他使用單眼相機拍攝螢火蟲，光圈設定二‧八，ISO值設定三千兩百，曝光時間設定五十五秒，即可拍到螢光點點美景。

嘉縣文化觀光局長許有仁表示，台灣約有五十多種螢火蟲，嘉義山區常見有四十多種，如黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等，文觀局今年推出「慢遊嘉義，螢向新世界」賞螢季活動，在梅山鄉瑞峰村、瑞里村及竹崎鄉金獅村、仁壽村和光華村住宿，提供遊客免費預約步道導覽、手作體驗等，活動至五月底前。

配合交通部觀光局春遊補助專案，嘉義縣自由行優惠自即日起至六月三十日，縣內已有三十一家業者響應加碼，凡購買指定商品（如伴手禮、門票、用餐）均享八折優惠。

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