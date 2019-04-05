〈南部〉暌違四年 澎湖水族館重新開幕

2019-04-05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是澎湖旅遊觀光金雞母的澎湖水族館，二○○四年全盛期卻突然以促參條例外包，種下經營權更迭、休館開館的惡性循環，加上屏東海生館崛起，水族館光環不再，休館四年，由澎博海洋科技公司獲得經營權，昨重新開幕。

「澎博」取得經營權 兒童節吸引人潮

原本由行政院農委會水產試驗所經營的澎湖水族館，歷經六年時間、斥資近七億元經費興建，一九九八年正式對外營業，曾風光一時。隨後政策丕變，二○○四年引進民間投資促參，先後有南仁湖企業及大東山希望天地公司參與經營，都未見起色，大東山還提前解約，休館近四年，顯示當年外包政策引發爭議。

澎博海洋科技公司取得經營權，成為澎湖水族館第三位外包經營業者，投入超過四千萬元資金及大量人力，昨選在兒童節重新開幕，吸引不少人潮。但先前試營運階段傳出虧損累累，未來能否永續經營仍有待觀察，尤其面對屏東海生館強力競爭，可能需要擁有更多票價優勢或創意點子，才能有機會脫穎而出。

將爭取世界水族館年會在澎湖舉行

昨日開幕儀式，縣長賴峰偉、澎博海洋科技公司董事長林佩慧等人到場剪綵共襄盛舉，會中也安排澎湖水族館與俄羅斯國家濱海水族館簽署合作備忘錄，林佩慧表示將爭取「世界水族館年會」在澎湖舉行，讓世界保育專家共享澎湖海洋生態之美。

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