〈台北都會〉馬祖賞「藍眼淚」 業者闢新航線

2019-04-05

〔記者俞肇福／基隆報導〕被CNN選為世界十五大自然奇景的馬祖「藍眼淚」，四月至九月是觀光旺季，但台灣到馬祖的機位、船位經常一位難求，有時還因天候因素而停航，造成旅客受困馬祖被「關島」；連江縣政府協助旅行業者開闢欣賞「藍眼淚」新航線，即日起可搭乘「海峽號」、「麗娜輪」從台北港直航中國福建平潭，再透過小三通進入馬祖。

連江縣有四鄉五島，島上擁有坑道、碉堡等軍事景觀，馬祖的「藍眼淚」風潮在這幾年興起後，吸引大批遊客「追淚」，但每逢四月到九月的「藍眼淚」旺季，因為台、馬的交通載具不足，使觀光人數受限。

連江縣政府交通旅遊局長林長青表示，縣府與旅行業者協調，驫馬旅行社從四月起開闢新航線，台灣遊客在台北港搭乘「海峽號」、「麗娜輪」直達福建平潭，航程約兩個半小時，再搭客運到黃岐碼頭，轉搭交通船經由小三通、約半小時即可抵達馬祖；遊客也可搭飛機到福州，再從黃岐碼頭經由小三通到馬祖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/