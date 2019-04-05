〈北部〉《苗栗》竹南蛇窯創辦人林添福辭世 獲總統褒揚令

2019-04-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南蛇窯創辦人林添福於三月份辭世，享耆壽九十四歲，家屬昨天在竹南蛇窯舉辦公祭，不少地方人士都到場致哀。為表彰林添福為陶瓷藝術文化的貢獻與付出，國立臺灣工藝研究發展中心主任許耿修代表頒贈總統褒揚令。

林添福被尊稱為「添福師」，一生致力於發揚傳統陶文化，二○一六獲得行政院文化部「國家工藝成就獎」。十三歲隨福州師傅學陶，憑著聰穎的天賦，林添福十四歲就當陶師，精通各種技藝。

林添福於一九七二年帶著九名師傅和一頭牛，造模印三千塊土磚完成「竹南蛇窯」。「竹南蛇窯」之後於一九八○年代轉型民俗工藝陶，曾獲全國歷史建築百景並登錄為苗栗縣歷史建築。

許耿修指出，林添福畢生投入陶藝創作，技藝扎實深厚，作品樸實典雅，其一生經歷日治時期至今，面對時代變遷，能適應時代變化屢有創新，是台灣現代陶業傳奇，更堪稱製陶業的「活歷史」，對台灣陶藝發展有極大貢獻，並曾獲「民俗技藝特別貢獻獎」、「國家工藝成就獎」等殊榮。

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