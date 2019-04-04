〈台北都會〉選總統與否急壞藍綠 台北市長柯文哲：活該

2019-04-04

〔記者沈佩瑤、蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲被視為總統大選熱門人選之一，但他至今卻仍未鬆口是否參選。柯文哲近日接受三立《94要客訴》專訪，談到他讓藍綠兩黨都很緊張，柯脫口說出「他們是活該」，還稱「這就是我要的，讓他們浪費時間」。柯文哲昨受訪笑說，這不是拖延戰術，他從來沒說要選，每天晚上看call in節目，都想說這是在幹什麼。

柯文哲在專訪中也說，他認為美國比較喜歡蔡英文、中國比較喜歡韓國瑜，他不是大家的首選，但就是可以忍受的那個，他形容自己是「危機型領導人」，如果這國家需要他，那就太慘了。

柯文哲還批評指出，去年與九合一大選合併的公投，直指當中他最有意見的就是日本核災區食品進口那題。柯表示，美國、歐盟可以進口，「台灣有什麼理由用一個跟美國、歐盟不一樣的標準？」他重砲批評怎麼會讓那個題目上公投，這表示「我們是個弱智的國家」。

由於柯和高雄市長韓國瑜日前雙雙到國外出訪，相較於韓國瑜帶回不少訂單，他似乎沒有成效，柯不客氣的表示，「賣水果沒有辦法解決問題」，開嗆意味濃厚。

柯Ｐ：言論自由不是天上掉下來的

柯文哲昨出席言論自由日活動，他致詞時表示，言論自由不是從天上掉下來的，是很多人流血、犧牲生命而來的。會後受訪時他再談嗆韓一事，柯文哲雖然稱出去賣還是很好，盡量賣，卻也意有所指的表示，但若違反經濟法則，那就變成要靠政治力去維持經濟力，這樣還是沒辦法持久，暗酸韓國瑜都是「政治訂單」。

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