〈台北都會〉台北市立委選舉第七選區 藍營「網內互打」 時力進逼民進黨支持

2019-04-04

〔記者邱灝唐、林家宇、陳昀、林良昇／台北報導〕二○二○立委選舉提前開打，第七選區（信義、南松山）國民黨內初選昨出現現任立委費鴻泰、台北市議員王鴻薇「網內互打」。而時代力量昨也宣布，將提名民間司改會前執行長、律師陳雨凡角逐第七選區立委，希望爭取民進黨支持；但民進黨北市黨部主委陳正德說，明年選情不樂觀，不能再禮讓，否則不僅難以進行區域立委選戰，連政黨票和總統票都恐流失。

費鴻泰控王鴻薇違紀 王回擊請拿證據

費鴻泰昨由同黨立委賴士葆、曾銘宗陪開記者會，控王鴻薇擅自剪接挪用韓的錄音打催票電話，違反黨紀且觸犯偽造文書，是極嚴重的政治舞弊，「連做議員都不夠格」，要王主動退出初選，保留最基本風骨。王鴻薇隨即開記者會回擊，指初選所使用之照片、錄音檔均獲當事人同意，指控者應拿出證據；並呼籲國民黨立委應多花心力在監督執政黨及蔡政府上，而非只顧著初選，痛打黨內同志。

國民黨市黨部：會進一步了解此事

對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，過程中每個人表現、感受不一，但不礙於彼此的合作，會再進一步了解此事。

時力提名陳雨凡 爭取民進黨支持

此外，時代力量昨也開記者會宣布，將提名陳雨凡參選第七選區立委，時代力量黨主席邱顯智、身兼北市黨部主委的立委林昶佐、時力議員林亮君、無黨籍議員邱威傑都站台支持。林昶佐說，目前要先完成黨內提名工作，也希望爭取民進黨的支持，而過去認識的民進黨朋友，應該知道時力有準備提名作業。

民進黨市黨部：不能再禮讓

不過，民進黨北市黨部主委陳正德說，明年選情不樂觀，不能再禮讓，否則不僅難以進行區域立委選戰，連政黨票和總統票都恐流失。

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