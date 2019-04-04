〈中部〉大肚水德宮水龍頭 信眾依生肖取水

2019-04-04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚立全社區內有一座水德宮，是祭拜水神大帝，保佑著社區人的用水，還建十二生肖水龍頭，水質有經過過濾，讓信徒們依生肖來取水喝保平安。

立全社區四十多年前一片荒蕪，有建商來興建二百多戶的建案，但因大肚山沒有自來水，建商便開挖一口水井，深達二百公尺，但因太偏僻，無人來買，建商倒閉。之後另有建商承接，住戶才增多，因為此處沒有自來水，水井成為當時三十多戶人家的生命泉源，住戶便年年祭拜，感謝水神的保佑。

在九二一大地震時，各區都停水，立全社區的水井便援助大肚山其他社區，很多人都排隊取水，之後桃芝颱風、七二水災各地也發生停水的狀況，立全社區的水井成為整個大肚山民眾的救星，甚至還有消防車來取水。

十多年前，傳說某一天水井突然出不了水，居民檢查抽水機並未損壞，當天為農曆十月十五日是水神大帝的生日，有人才想到尚未拜拜，眾人在祭拜完後便試抽看看，竟抽出水了，大家直呼神奇，眾人花了幾年時間籌錢蓋了水神大帝的水德宮。

目前，社區人都改用自來水，水井仍在使用，除了澆灌社區的菜園，還在水井旁設了十二生肖水龍頭，讓信徒依其生肖取水。

立全社區管委會主委林進忠表示，水井的水質不但符合環保局標準，而且水龍頭取出的水都經過過濾，民眾可安心生飲，社區的人也常常生飲或拿來泡茶。

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