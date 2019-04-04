〈中部〉嘉創今百攤市集 小朋友當老闆

2019-04-04

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕兒童節連假何處去？嘉義文化創意產業園區舉辦「嘉義好感生活節」，今將推出近百攤以十二歲以下學童為主的「小老闆市集」，讓孩童展現創意當小老闆，連假期間也結合在地餐飲及工藝創作「春日野餐」、在地藝文團隊「好感演出」等，除特殊場次體驗需報名，所有活動皆免費。

故宮南院搭配「赤壁與三國群英形象特展」，設計霹靂投石車、相聲及剪紙等三國主題活動及DIY，讓親子開心過節，活動免費，可上南院網站或現場排隊報名，四月七日前在南院臉專玩互動小遊戲，還可抽限量版犧尊跳跳馬。

朴子市公所舉辦「歡樂樸城 吃美食打卡抽現金」，朴子市長吳品叡說，四月七日前到朴子市吃美食、拍照打卡，用手機將打卡畫面截圖，再到市長臉書貼文回覆並標註好友，八日抽出十人發給獎金。

另外，嘉市兒童節暨模範兒童表揚大會昨在興嘉國小舉行，市長黃敏惠頒發獎狀表揚幼兒園、國小模範兒童共二○二位。

腦麻兒勤學 獲選模範兒童

大同國小特教班吳依靜獲頒模範兒童獎，她出生即患有腦性麻痺，家人積極讓她接受治療及復健，並尋求專業協助，吳依靜也認真學習。

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