〈中部〉慶祝兒童節 小學生校園吃百桌宴

2019-04-04

〔記者詹士弘、林國賢、廖淑玲／雲林報導〕兒童節前夕「無課日」，雲林縣西螺鎮文昌國小昨天席開百桌宴請小朋友，還把夾娃娃機等童玩搬進校園，全校八百多位小朋友體驗辦桌文化；斗六鎮西國小學生則化身「發票小超人」，師生將發票捐給創世基金會斗六院幫助植物人。

童玩大匯聚 文昌學童開心

文昌國小校長梁博雍表示，家長會準備挖土機、夾夾樂、打彈珠、兵乓球、九宮格及射飛標等遊具，孩子們玩得超開心，加上學校近年推廣黑豆課程，與瑞春醬油技術合作「文昌好醬」行銷學校，讓學童認識農業與產業的結合，昨天辦桌進一步讓學童了解從「土地到餐桌」的歷程，更能友善大地、關懷在地農業。

鎮西國小師生 捐發票助弱

創世基金會斗六分院長張曉蓉說，目前發票捐贈數與最高峰時期相比衰退約四成，為此，鎮西國小校長張景哲發起全校師生樂捐發票，有小朋友打扮成超人，號召捐發票幫助弱勢植物人。

雲林縣婦幼非營利幼兒園則在縣府前廣場舉辦「社區兒童發展篩檢暨慶祝兒童節園遊會」，宣導學齡前兒童發展檢核及早期療育的重要性，雲林縣長張麗善表示，為鼓勵民眾生育，新生兒的父或母只要設籍雲林三個月以上就提供生育補助，將積極催生更多的非營利幼兒園。

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