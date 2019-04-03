〈南部〉體驗漫天星光 台東規劃最美星空導覽

2019-04-03

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣不但好山好水，夜間的星空因無光害更顯得繽紛，台東縣政府今年將力推夜間觀光，規劃推出一系列「最美星空」導覽活動，八日起將受理免費的「星空導遊培訓課程」報名，歡迎旅宿業者一起為台東觀光加把勁！

8日起免費導遊培訓課程報名

交通及觀光旅遊處指出，縣府去年首度推出「台東最美星空」徵選，由專家到現場實勘，再加上網路票選，選拔出關山親水公園、台東市加路蘭遊憩區、池上大坡池及成功三仙台等十四處最佳觀星點位，為了延續觀星熱潮，並藉由台東獨特的地理環境、絕佳觀星的條件，讓造訪台東的旅客體驗漫天星光下的感動，還能更進一步了解星星的故事，縣府今年將推出星空導遊的培訓課程，邀民眾一起打造台東夜間觀光。

交觀處指出，星空導遊培訓課程歡迎設籍台東地區或定居台東、年滿廿歲以上民眾報名，課程包括天文知識、觀星常識、星座神話、儀態形象及在地觀光等五類，培訓課程加導覽實務時數共有八十四小時，並分為台東市、海岸線、縱谷線三區報名及上課，完成培訓課程並通過測驗後，即可正式值勤導覽。

五月上課 七、八月開始執勤

交觀處說明，培訓課程每區人數最多四十人，預計五月上課，七、八月開始執勤導覽，預計每週六、日都會推出最美星空導覽活動。

台東最美星空導遊培訓報名時間自八日至十七日，報名網址：https://goo.gl/c13Za6，洽詢電話：089-324902。

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