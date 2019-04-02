〈台北都會〉兒童節連假 12歲以下搭台北捷運免費

2019-04-02

〔記者蔡思培、郭安家／台北報導〕四月四日兒童節，台北市政府推出一系列「台北兒童月」優惠措施，六至十二歲兒童於四月四日至七日連假期間可免費搭乘台北捷運，期間也可免費至兒童新樂園、台北自來水園區、國立兒童博物館、郵政博物館玩耍；至於台北市立動物園、國立台灣科學教育館、台北市立天文科學教育館，則在兒童節當天讓國小以下兒童免費入場。

動物園、天文館等 兒童節免費

北捷自去年一月廿六日起，提供六至十二歲兒童持北市國小數位學生證、或至區公所申請兒童優惠卡，可享單程六折票價，新北市兒童則享單程四折優惠；截至今年二月底，雙北兒童享受優惠累計達六一五萬人次，平均每日一．五萬人次。而在四月四日至七日，兒童還可免費搭捷運，市府預估可嘉惠北市十五萬名兒童。

禮物、門票 19項兒童節優惠好康

悠遊卡公司昨也接力宣布十九項兒童節優惠，如四月一日至七日，於兒童新樂園指定櫃檯單筆消費滿九十九元，可獲限量六百份波力鉛筆組；期間至麗寶樂園持悠遊卡感應入園，門票則享五九○元優惠。而四月一日至卅日，持悠遊卡、悠遊聯名卡，在尚順育樂天地支付單項遊樂設施，即享九折優惠（不含攀岩走壁動能特區、飛行劇院）。

玩累了，悠遊卡公司也準備各式小朋友最愛餐點，如肯德基、必勝客、爭鮮外帶等，提供折扣或贈送餐點優惠，另有多拿滋甜甜圈買六送二優惠，及聖瑪莉加購指定麵包優惠。吃喝玩樂之餘，悠遊卡公司也發行超Ｑ優待卡，買一送一限時優惠，包括時下熱門的偶像學園等。

完成施打疫苗 可參加扭蛋活動

疫苗施打方面，今年上小學一年級、且設籍大安區的學童，六月卅日前完成滿五歲三劑疫苗接種，也可參加扭蛋活動，獲造型橡皮擦、小小兵購物袋、迪士尼提袋等小禮物，兌換至七月十五日止，一千兩百份送完為止。為了鼓勵國小學童近視檢查，持護眼護照（或護眼卡）完成檢查，家長也可於臉書「Eye爸eye媽」粉專留言抽超商提貨券、百貨禮券等獎品。

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