〈北部〉苗縣慶兒童節 13鄉鎮市有「禮」

2019-04-02

〔記者鄭名翔、彭建禮、蔡政珉／苗栗報導〕兒童是國家未來的主人翁，苗栗縣國小學童約二萬七千人，公私幼兒園幼兒約一萬二千七百人，兒童節將屆，縣內十三個鄉市都為學童準備了實用的兒童節禮物，有環保餐盒、文具組、防震頭套等，不少鄉鎮長還專程到校致贈，預祝他們兒童節快樂；全縣十八鄉鎮市中僅苗市、苑裡、西湖、公館、銅鑼五鄉鎮市未贈送兒童節禮物。

多半送文具、便當盒

頭份市公所今年贈送幼兒園、國小學童實用文具組；竹南鎮公所則送出彩色筆、墊板及文具組；後龍鎮公所發送給幼兒園孩童造型鉛筆盒、國小中高年級則收到削鉛筆機；造橋鄉公所致贈造型LED檯燈；三灣鄉公所準備環保玻璃餐具組；南庄鄉公所贈送兼具電扇功能的LED檯燈。

三義鄉公所今年挑選環保餐盒餐具組為兒童節禮品；通霄鎮公所則贈送多功能防震頭套；獅潭鄉公所發放保溫便當盒；泰安鄉公所送給學童便當及保溫袋；大湖鄉公所則送學童文具組，卓蘭鎮公所送保溫產品提袋；頭屋鄉公所則送文具組。

5公所未編此項預算

而苗栗市、苑裡鎮、西湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉五鄉鎮市有些是歷年來均未編列這項預算，有些則因財政問題，今年未發送兒童節禮。

苗栗市公所往年皆發放兒童節禮物，直到去年首度辦理兒童節慶祝活動，包下市內國興戲院，招待戲院鄰近的大同、僑育、新英等三所國小一○五三名學童欣賞電影，但因今年度未編列此項預算，故未延續。

苑裡鎮兒童節禮物只發到二○一五年，今年已在上月三十一日於苑裡鎮立體育場舉辦親子活動，提前歡慶兒童節。

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