〈南部〉為統一獅加油 賴清德熱舞

2019-03-31

〔記者王捷／台南報導〕前行政院長賴清德昨赴台南市立棒球場看中職比賽，賴清德看得入迷，與市議員林宜瑾、目前擔任賴總統競選發言人的前衛生局長林聖哲，都拿著加油棒，隨著統一獅的「Uni-Girls」熱舞，球迷頭一次看賴清德跳舞，直說很新奇。

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