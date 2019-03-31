〈南部〉《高雄》中山大學生 行動劇籲勿賣台

2019-03-31

市長韓國瑜拜訪國台辦官員，為此，中山大學數十名學生演出行動劇，扮演禿子及小熊維尼，諷刺賣水果、送主權行為。

活動由生物科學、資訊管理及社會系學生籌劃，學生演出「韓國瑜賣台現形記」，由小熊維尼牽著「中聯辦」、「國台辦」看板進場，禿子交出水果，象徵出賣主權。

發起人、生物科學系大二學生林尚毅說，韓國瑜出訪打出「水果經濟」牌，卻密訪中聯辦、國台辦，稱頌中共「一國兩制」，無疑是以「水果經濟」當遮羞布，掩蓋配合中共統戰台灣意圖，顯示「經濟0分，政治100分」。

中山放狗社成員、社會系大三學生林玟圻說，中國全天候替韓國瑜造神，相信全台會有更多青年，用更有創意方式抵制，挺身而出，反對政客出賣台灣主權。（圖文：記者黃旭磊）

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