〈中部〉《台中》梨山國中小 45師生嘔吐腹瀉

2019-03-31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕梨山國中小昨天傳出學生集體嘔吐腹瀉事件，共有四十五名師生請假，其中九人發燒，這已是繼豐原高中及忠明高中後，本月第三起校園集體疾病食安事件，衛生局已採檢患者糞便及學校營養午餐送驗，學校也每日進行消毒至無病例發生。

這三起校園集體疾病食安事件，包括豐原高中到高雄畢業旅行出現一一五名師生嘔吐與腹瀉，忠明高中一一六名師生出現嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，昨天再傳出梨山國中小四十五名師上吐下瀉。

全校267人 45名師生請病假

教育局指出，梨山國中小共十四班二二二名學生與四十五名教職員，廿九日晚間傳出師生嘔吐、腹瀉，體健科長劉姵君說，有二名老師、七名學童發燒，由於學校地處高山，學生上課時間是上十天休四天，本週六日上課，四十五名師生因此請假，學校一早全面消毒，宣導學生飯前洗手，避免病情擴散。

由於各班都有師生發病，衛生局採檢學校自有廚房的營養午餐檢體，其午餐菜色有燕麥飯、蒙古炒肉、海根天婦羅、蒜香白菜、黃瓜蛋花湯。

衛生局疾管科長湯澡瑛說，梨山衛生所醫師初步判定非傳染性腸胃炎，由於檢體未出爐，加上諾羅病毒感染病例較集中，初步排除病毒性感染，但要等檢體出爐後才能確定是食物中毒或是病毒感染。

豐中有4人染諾羅病毒

衛生局長曾梓展說，豐中檢體報告篩檢八人有四人感染諾羅病毒，初步認為偏向病毒型腸胃炎，忠明學生嘔吐、腹瀉症狀在一天後幾乎解除，可能與食物有關。

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