〈中部〉民雄工業區路不平 4月20日起大修

2019-03-31

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕經濟部所屬位於嘉義縣的民雄工業區，區內主要幹道中山路的柏油路面崎嶇不平，用路人嘖有煩言，對此，民雄工業區服務中心主任李宗燦表示，區內幹道的路面即將全面修復，中華路以西四月二十日動工，中華路以東預計五月展開，這陣子如果有坑洞，在上班時間會隨報隨補。

大小坑洞多 雨後路更爛

民雄工業區內道路因大貨車、大卡車等載重車輛通行頻繁，路面被壓損、不平整已久，最近幾波連日下雨後，更出現大大小小的坑洞，對汽、機車用路人通行造成潛在危險，一名林姓鄉親便抨擊「民雄工業區的路這麼多凹凸不平，怎麼都沒有相關單位來處理？用路人很不安全耶」。

李宗燦受訪回應，工業區幹道去年就編列經費，今年要全面修復，為了避免完工後，管線單位要求開挖，去年中行文台電、中華電信、自來水公司等，請其配合事先進行必要性的開挖施工。

李表示，剛好台電要增加備載線路，自來水公司因應湖山水庫啟用，要增建一座五千噸的備水池，都需要埋設管線，這些管線工程已陸續完工，服務中心去年底規劃路面重新刨鋪的發包事宜。

中華路以東 拚5月動工

他說，道路修復工程分為兩標，中華路以西已經發包，四月二十日動工，中華路以東完成細部設計審查，本月二十九日上網公告招標，目標五月開工，早日完工讓工業區路面煥然一新又平整。

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