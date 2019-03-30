〈北部〉楊梅電研院 中華電新宿舍動土

2019-03-30

〔記者許倬勛／楊梅報導〕中華電信為吸引高端科技人才，斥資三億元在楊梅區電信研究院園區打造全新員工宿舍，昨天舉行動土儀式，預計二○二一年完工；交通部長林佳龍、市長鄭文燦受邀出席，林佳龍表示，台灣進入大數據、5G時代，中華電信扮演領頭羊，電研院員工是重要資產，守護、疼惜好人才，樂見執牛耳者當榜樣。

林佳龍指出，中華電信研究院邁入七十年，目前有一千五百名員工，是台灣通訊科技業重要資產，交通部做為最大股東，樂見資方體恤員工，創造良好的就業環境，畢竟未來是比拚資訊、競爭人才的時代，勞資攜手、目標一致，才能提升競爭力、變得更加強大。

中華電信董事長鄭優說，發展數位經濟，要擁有更多人才及研發能量，而吸引人才最重要的一招，就是自己蓋員工宿舍，讓員工可以解決居住問題，這棟智慧綠能宿舍將成為標竿，可望延伸到全國各地。

新建的中華電信電研院員工宿舍為地上六樓、地下一樓建物，大樓包含一二四間套房，並規劃超商、會客室、交誼廳等設施，主建物完成後將導入AI智慧家庭、人臉辨識、IoT物聯感測、MOD影視多媒體、IOC智慧管理中心、循環經濟等服務，具備綠色、智慧、健康、創新、循環等亮點。

鄭文燦：桃園拚5G應用示範場域

市長鄭文燦說，全世界都在推動5G領域應用，亞太地區更是重中之重，市府會全力發展桃園成為5G應用的示範場域，並協助中華電信進行資產活化，包括都市計畫變更、產業園區土地取得等，讓台灣未來在5G領域的應用有更多突破。

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