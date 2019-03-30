〈中部〉預算過關 嘉縣老人假牙補助4月上路

2019-03-30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁兌現老人活動式假牙補助競選承諾，以統籌分配稅款編列今年所需一億兩千萬元經費案，昨經縣議會臨時會審議通過，翁隨後宣布補助方案四月上路，有四十家合約診所、五十一位牙醫師及偏遠山區石桌醫療站、大埔鄉衛生所提供服務。

統籌分配稅款編1.2億

嘉縣衛生局副局長趙紋華說，全縣六十二間牙醫診所有四十間簽約，目前足夠負荷收治量，會視辦理情形，再討論是否擴大納入嘉市牙醫院所。

今年約可讓5000人裝置

翁章梁昨與衛生局長祝年豐及牙醫師代表等共同宣布新福利政策上路，翁說，嘉縣老年人口多，許多長輩牙齒缺損，但活動假牙裝置昂貴，老人家節省，即使缺牙也不去裝，長期只吃稀飯，造成營養不均，語言表達不清，感謝議會支持通過經費，讓長輩生活更有品質。

老人假牙方案為補助六十五歲以上長者及五十五歲以上原住民等縣民，預估今年約五千人裝置，裝置態樣為補助全口活動假牙（上、下顎健康牙齒各存三顆以內）四萬元、半口活動假牙（上或下顎健康牙齒各存三顆以內）兩萬元、部分活動假牙（單顎缺四顆牙齒：不含智齒）一萬五千元，民眾申請經審查通過後，前往與縣府簽約院所裝置，詳情洽：服務專線0800-780-999或各鄉鎮市衛生所。

另，嘉縣文化觀光局去年以第二預備金九百萬元辦理地景藝術及一千九百萬元辦理歲末大型戶外表演案，議會昨進行二、三讀會議程，經府會協商，這兩筆共兩千八百萬元經費「保留」，由於兩案都已執行，經費將轉入預付款，由縣府討論如何編列，再送議會審議。

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