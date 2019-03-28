〈南部〉住眷村、開商店 高市文化局再釋出31間眷舍

2019-03-28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕喜愛眷村的朋友有福了！高市文化局推動多年頗受好評的眷村以住代護計畫，將在左營建業新村與鳳山黃埔新村推出兩種類型不同的進駐方式，分別是居住型的「以住代護．眷村築夢計畫」十五戶，與營業型的「以住代護．眷村創生計畫」十六戶，共卅一戶開放申請，本月卅日起開始看屋。

左營建業新村、鳳山黃埔新村 30日起看屋

文化局表示，二○一四年獨步全國首創以住代護計畫，至今已辦理六期供民眾申請進駐，計畫範圍也從鳳山黃埔新村擴大到左營建業新村，二處眷村逐漸重拾過去熱鬧榮景，蔚然成村。

文化局代理局長王文翠表示，本次推出兩種類別，第一種是居住型「以住代護．眷村築夢計畫」，特色是空間環境適合居家生活，對於嚮往日式宿舍或獨門獨院平房，熱愛眷村環境者，有機會一圓入住眷村夢，入住期五年，免租金。

另一種是商業型「以住代護．眷村創生計畫」，特色為區位顯著、人流較活絡的位置，歡迎具有眷村元素的商家進駐，文化局為鼓勵業者投資眷村，營造特色商家、創造生活便利性，進駐期為五年，特別優惠前兩年免租金與權利金。

詳細看屋時間與計畫請上以住代護官網（http://khvillages.khcc.gov.tw/）。

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