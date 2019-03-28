〈台北都會〉新北新門牌「綠」被換掉 市府臉書負評灌爆

2019-03-28

〔記者何玉華、賴筱桐／新北報導〕新北市昨起免費更換各家戶的新式門牌，市長侯友宜率先為市府釘掛首面，全市預計二○二○年二月完成約一百廿萬面的門牌更新，但眼尖的民眾發現，新式門牌的底色並非當初競圖勝出的「綠色」，如今變成「藍綠色」，質疑有意識形態，「把綠的換掉，改用藍色？」另外，單號門牌的紫色數字、雙號門牌的橘色數字也被批評缺乏美感。

市府微調競圖底色 綠色變藍綠色

新北市政府公布新式門牌樣式，在網路引起許多罵聲、負評，留言灌爆「我的新北市」臉書，批評設計醜又浪費公帑。侯友宜昨晚參加都更座談會時回應說，換發門牌政策是他上任前就已經定案並發包施作，他上任後曾針對門牌表示意見，但新式門牌已經在做了，中途更改反而浪費公帑，這是既成事實，市府會坦然面對，他尊重各界看法。

侯友宜︰坦然面對 尊重各界看法

侯友宜表示，舊的門牌已長達廿三年沒更換，八年前改制新北市時，並未更新門牌，僅以「區」字的貼紙貼在原有的「鄉、鎮、市」上面，八年來風吹日曬雨淋，許多「區」字貼紙脫落或褪色，舊的門牌也有毀損及破舊等情況，再不更換，辨識度更低，新式門牌的樣式在去年經過網路評審及專家評核，全市廿九個行政區都有當地的代表性圖騰，例如板橋區是林家花園，萬里區是野柳女王頭，新式門牌展現在地特色風貌。

民政局︰尊重專業 無意識形態

民政局秘書賴冠群表示，去年九月透過競圖徵選，從五四三件作品中，第一階段網路票選前廿名，再由專業評審選出目前的門牌，全程都與設計者代表陳文順密切聯繫，並尊重創作者意願，至於底色的變動是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，在兼顧辨識度與耐用的情形下，與陳文順討論後決定微調顏色，市府完全尊重專業，絕無所謂的「換綠改藍」的意識形態。

議員︰不應輕易改變設計者創意

新北市議會民進黨團總召集人何博文表示，門牌是家戶的門面，設計不好會失去美感，奉勸市府不要在顏色做文章；民進黨籍議員王淑慧也說，設計者的創意不應該被輕易改變，尤其藍、綠色很敏感，市府會讓民眾認為流於意識形態之爭，很不妥當。

設計者代表︰原就以藍綠色為底

對於批評的意見，設計者代表陳文順表示，他對新式門牌的實品很有信心，當初設計底色就有考量政黨的藍、綠，藍、綠也是大自然常見的顏色，所以本來就是以藍綠色為底，但市府去年九月公布的噴墨圖顏色過於黑暗綠，他並不滿意，昨天公布的實品「藍綠色」底色才是最理想的顏色。

至於門牌的數字配色被批評缺乏美感，陳文順解釋說，底色是冷色調，數字要選擇暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色，昨天打樣出來的紫色偏紅，他也不太滿意，記者會的背板解析度又不夠好，加上官網呈現的三張照片並不理想，才讓民眾誤會了，他相信「問題出在照片，實品沒問題」。

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