〈北部〉AI結合區塊鏈 辨東方美人茶真偽

2019-03-28

〔記者陳建志／台中報導〕東方美人茶又名「膨風茶」，新竹、苗栗是主要產區，為了確保東方美人茶品質，客家委員會、客家創新研究中心委託亞洲大學，運用AI人工智慧與區塊鏈結合技術，將竹、苗五個茶園的茶菁、乾燥、包裝等照片和製茶關鍵參數全程記錄，研發出可辨識真偽的AI認證系統，測試後準確度達九十七％，消費者購買後只要拍照回傳比對，就能確定真偽。

客委會委託亞大研發認證系統

客委會主委李永得表示，東方美人茶是客家文化重要代表，因茶葉需經小綠葉蟬叮咬，不能使用農藥、需人工有機管理，售價是茶葉中最高；為確保台灣東方美人茶不被魚目混珠，並能獲得國外消費者信任，委託亞洲大學運用AI人工智慧開發。

亞洲大學校長蔡進發表示，學校AI人工智慧研究中心，近幾年結合AI人工智慧與區塊鏈技術，運用在農業、漁業、金融與醫療等領域，這次和客委會合作，將技術運用在東方美人茶辨識上，獲得很好的成果。昨天研究成果發表，李永得肯定研究成果超出預期，認為未來可擴大運用到其他農產品。

茶園生產各階段影像 全程記錄

開發此套認證系統的亞大AI人工智慧研究中心主任薛榮銀表示，該套系統運用AI人工智慧結合區塊鏈技術，將五個茶園的茶葉，拍下摘採前有小綠葉蟬叮咬的茶菁、運送到製茶場時的茶菁，及攪拌、乾燥後和包裝前等五個階段的茶葉影像，並記錄溫度、濕度、攪拌時間等參數，利用AI的圖像辨識技術，分辨茶葉的出處，經測試準確度達九十七％。

購茶葉後拍照回傳 能比對產地

薛榮銀表示，消費者購買茶葉後，只要拍三張照回傳，就能比對出產地茶園，未來資料庫只要能建立更多茶葉的樣本，就能擴大做為辨識市面上茶葉真偽。

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