〈北部〉4 /4、4/5 國道1號平鎮系統南下匝道封閉2天

2019-03-27

〔記者許倬勛／平鎮報導〕因應清明連假將至，平鎮警分局規劃交通疏運措施，其中，國道一號與台六十六線交會的平鎮系統交流道，將於四月四日至四月五日全天封閉南下匝道，請用路人注意改道。

警方建議改走替代道路

警方建議民眾，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉期間，可使用替代道路規劃行程，要從大溪往觀音方向者，可由台六十六線快速道路接台六十一線西濱快速道路南下、北上；往大溪方向者可由台六十六線轉台三線南下、北上，避免塞在車陣中。

警方表示，民眾若不透過台六十六線快速道路連接替代道路，可選擇連接楊梅、龍潭的平鎮區中興路避開車潮，也可在台六十六線金陵路匝道下、接福龍路往龍潭方向行駛，再接國道三號龍潭交流道或台一線南下、北上，均可有效避開南下出遊、返鄉車潮。如選擇離峰時段南下，也是避免塞車的好方法。

新屋交流道南下高乘載管制

平鎮警分局交通組長陳一中表示，除了四月四日起至四月五日的四十八小時期間，封閉台六十六線快速道路平鎮系統交流道南下匝道，四月四日上午七點至中午十二點，國道一號新屋交流道南下匝道實施高乘載管制。

市府交通局表示，為鼓勵民眾多利用公共運輸返鄉及出遊，交通部公路總局持續實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，與公共運輸轉乘優惠措施，連假期間提供十四家業者、八十六條國道客運平均票價八五折優惠（票價以客運業者公告為準）及卅八條台灣好行路線持電子票證享半價優惠。民眾可利用國道、省道即時交通資訊網下載APP、iBUS公路客運APP等，查詢相關交通資訊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/