〈北部〉宜縣「最後秘境」 溫泉大噴發

2019-03-25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉山區有處地熱噴泉，每十分鐘噴一次，最高可噴七、八公尺，因位處偏遠，平時人跡罕至，照片被PO上網後，網友驚呼連連，戲稱為「宜蘭最後的秘境」。

大同鄉地熱噴泉 高逾兩層樓

黃姓建築師參加大學校友會活動，跟團到太平山遊玩，途中爬上鳩之澤附近的天狗溪山區，觀賞罕見地熱噴泉，位在野溪溪床的地熱露頭，平均十分鐘噴一次泉水，噴泉高度超過兩層樓，讓一行人嘖嘖稱奇。

尚未開闢道路 需嚮導帶路

大同鄉太平村長李銘宜說，這處地熱噴泉位在俗稱天狗溪的田古爾溪上游，應與鳩之澤屬於同個溫泉泉脈，是林務局管轄林班地，尚未開闢道路，必須步行上山，少數玩家當成私房景點，一般遊客不得其門而入，由於不易抵達，披上神秘面紗，外界視為「宜蘭最後的秘境」。

大同鄉民代表鐘進財說，通往打狗溪地熱噴泉的山路，是當地泰雅族人的獵徑，沿路陡峭又崎嶇難行，若無熟悉路況的嚮導帶路，不宜貿然上山。

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