〈北部〉台灣首屆吃書節 書的美味吞落肚

2019-03-23

〔記者廖雪茹／竹北報導〕由新竹縣竹北市新瓦屋或者書店舉辦的台灣第一屆國際吃書節，將於卅一日午後大開「甜點書派對」，以《小王子》為主題，轉化創作出充滿熱情的可食書，還有飲食作家講座、可吃書活動，邀請民眾體驗知識的美味。

或者書店表示，國際吃書節在國外行之有年， 始於二○○○年美國加州， 活動邀集民眾以「書」為靈感分享美食創作並一起吃掉它，希望啟發人們對書籍與知識的熱愛，已有超過廿三個國家引入舉辦。

或者書店關注食農議題，因此台灣首屆國際吃書節邀請新竹在地烘焙職人，在「甜點書派對」中大展身手，對「小王子」一書做可食書創作提案展覽，還有高人氣的甜點店家工作室、注重使用天然食材與支持在地小農的烘焙師。

活動於卅一日下午一點登場，簽到儀式設計用巧克力醬「簽名」在「主題蛋糕書」上面，現場並票選最高人氣作品，活動結束時一起把這些製作精美的作品吃掉，大啖知識的美味。

「美味的知識」講座請來義大利慢食大學歸國的飲食文學作家毛奇，談論文學中飲食與閱讀相關的作品，分享「吃」與「閱讀之間的關係。

「自己做一本可以吃的書」DIY活動，由竹東烘焙教室「茉莉花廚房」帶領製作可食又美味的饅頭書，一口吃掉就好像讀了一本書。

台灣第一屆國際吃書節網址（https://www.book2eat.orbookstore.com/）。

圖為七四甜創創作的「小王子」可食甜點書。 （或者書店提供）

圖為Bisou Bisou 創作的「小王子」可食甜點書。 （或者書店提供）

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