〈北部〉苗市擴大敬老禮金 拚年底前發放

2019-03-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市民代表會昨天召開臨時會，公所提案「苗栗市敬老禮金發放自治條例草案」，將敬老禮金發放年齡由八十歲降為六十五歲，獲大會三讀通過；凡設籍苗栗市一年以上的六十五歲以上長輩，每年有五百元到一萬二千元的敬老禮金，公所盼於今年底前實施。

65至79歲發五百

苗栗市公所原有重陽敬老禮金，只針對八十到八十九歲發放二千元，九十到九十九歲發放三千元，百歲以上人瑞發放一萬二千元。

市長邱鎮軍認為，依據我國「老人福利法」，定義六十五歲以上為老人，「敬老」禮金應全面照顧；此也是他競選市長時的老人福利政見。

80至99歲發三千

邱鎮軍上任後，評估市庫狀況可行，但他希望藉由長輩生日祝賀的方式發放，會受限原有「重陽敬老」自治條例，因此公所重新擬定「苗栗市敬老禮金發放自治條例草案」送審。

草案昨天獲代表會大會三讀通過，公所將著手訂定施行要點。邱鎮軍感謝代表會支持，他計畫於上半年定期會，提追加減預算案，期許於年底前發放，並追溯至今年元旦。

100歲以上發一萬二

苗市所民政課表示，苗栗市敬老禮金發放自治條例草案通過後，原重陽敬老條例就自然廢止；新敬老禮金條例，公所擬六十五到七十九歲發放五百元，八十到九十九歲發放三千元，百歲以上發放一萬二千元。

苗市六十五到七十九歲有約一萬四千人，八十到九十九歲有約四千三百人，百歲以上有約十四人，估計公所一年約需一千八百多萬元，較去年增加八百萬。主計室統計截至去年底，市庫結餘有二億多元，足以支應。

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