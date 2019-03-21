〈北部〉城市景觀改造 桃園市中壢銀河水岸亮點工程動土

2019-03-21

〔記者李容萍／中壢報導〕市府養護工程處推動「銀河水岸亮點計畫工程」，以中壢區銀河廣場為中心，透過道路與人行道整體規劃，串聯周邊包括SOGO百貨、機場捷運、國民運動中心、中壢藝術館、公園、圖書館、六和商圈、中平商圈、中壢觀光夜市及老街溪等，昨天動土典禮，預計明年三月完工，透過「道路多目標改善」與「公共通行無障礙空間建設」改善人本空間，提升交通效能，營造城市便捷生活圈。

改善10道路、串聯商圈 明年3月完工

養工處長陳聖義指出，這項工程獲內政部營建署前瞻「城鄉建設新興計畫」補助，總工程經費二億一千萬元，將改善包括中壢區慈惠三街周邊、六和路、新生路、恩德街、復興路、新明路、元化路、中美路、中央東路及中央西路等十條道路，預計打造自行車路網四．五公里及整建四．四公里人行道，達到綠色運輸系統並提供民眾友善人行空間；工程也包括設置八十八處人行道島頭，改善人行道樹穴植栽一百廿處，以符合既有道路養護整建及綠色生態路網建置，行道樹穴植栽改善後預計可降低地面攝氏溫度三至四度。

工程範圍的特定路段將設置行人徒步區與標線人行道，並完成城市街道市容改善與建立街道幸福設施，區域內設置導覽牌與停車資訊，規劃景觀植栽、造型座椅與路燈號誌共桿等；工程範圍內也與九和一街、慈惠三街、九和六街及恩德街周邊社區管理委員會協調，改善基地退縮人行空間鋪面及植栽綠美化更新，期使計畫區內居民及消費者生活更便利、友善。

提供友善人行空間、植栽綠美化更新

市府秘書長李憲明、副秘書長黃治峯、市議會議長邱奕勝、市議員魯明哲、彭俊豪、沿線里長等人昨均出席動工典禮。

李憲明說，除人行動線改善，工區範圍內機場捷運A22老街溪站旁的「老街溪河岸公園」，原為綠蔭不足的河岸廊道，經工務局大幅改善，並移植市府公共工程移除的大樹，已成為綠意盎然的都會森林，園區內有烏臼、流蘇、苦楝及朴樹等，都是台灣原生種。

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