〈北部〉繁星錄取台大 桃園公立高中19人

2019-03-19

〔記者周敏鴻、魏瑾筠／桃園報導〕大學繁星推薦昨放榜，市府教育局統計各公立高中錄取台灣大學有十九人，錄取或通過第一階段篩選的其他醫科群學生也是十九人，其中以武陵高中的表現最亮眼。私立學校中，復旦中學、新興高中表現突出，新興的陳子頎錄取台灣大學法律學系財經法學組、學科能力測驗七十五級分，讓師長們都以他為榮。

武陵高中醫科群 8人錄取或通過一階篩選

公立高中繁星錄取台大，以中大壢中的四人居冠，其次是武陵高中與桃園高中各三人，將分別進入醫學、藥學、電機工程、會計等學系就讀。而醫科群的錄取狀況以武陵高中獨占鰲頭，有八名學生錄取或通過第一階段篩選，其次是中大壢中的四人，桃園高中、南崁高中各有三人。

教育局指出，市立高中當中位處偏鄉的觀音高中，推薦六十三名學生有四十七人錄取，錄取率達七成四六，遠高於全國平均錄取率的六成一三八，錄取學校包括台灣師範大學、中山醫學大學等，顛覆了許多人對偏鄉學校升學管道較不暢通的刻板印象。

學測75級分 新興高中陳子頎錄取台大法律

新興高中錄取繁星有八十一人，其中四十人錄取國立大學，表現優於往年，該校學生陳子頎於日前公布學測成績達七十五級分，繁星又錄取台大法律系財經法學組；他說，就讀新興高中附設國中部，因喜歡學校環境，畢業後直升新興高中，因為熟悉環境，加上同學間的良性競爭，能如願進入台大，真的很開心。

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