〈北部〉復旦、治平、大華、育達 私中繁星閃耀

2019-03-19

〔記者李容萍／桃園報導〕大學繁星計畫推甄昨日放榜，南區私立學校表現亮眼，復旦高中有十六名學生上榜，其中三人分別錄取台大電機、工商、經濟系，一人錄取台北醫學大學牙醫系，另有四人通過醫學系第一階段篩選；治平高中上榜達七十八人，有四人通過醫學系第一階段篩選，台大三人，清、交、成、政大等十二校廿四人；大華中學有十八人上榜，育達高中有四十四人上榜，包括錄取台、清、交、師大、政大、中字輩等大學，還有醫藥學群相關科系四人。

關心社會議題 詹傑宇錄取成大政治系

育達高中繁星錄取成功大學政治學系的詹傑宇，國小二年級時喪母，由經營早餐店的父親辛苦拉拔他與已就讀大學的姊姊，國中會考總分並不高，但他運用手機APP看VoiceTube，藉由豐富有趣的影片練習英文，提升英文聽說讀寫能力，平時也關注二二八事件、中美貿易、環保等社會議題，未來希望投身諸如綠色和平組織等公益服務團體。

樂觀服務律己 李昱欣錄取台大護理系

市立高中部分，楊梅高中繁星錄取九十三人，其中十人錄取醫藥學群相關科系。該校錄取台大護理系的李昱欣，學測成績獲得梅高總級分之冠，除學業優異，更擁有服務熱忱，她的父親領有中度身障手冊、擔任清潔人員，母親為外籍配偶，任職塑膠工廠。雖然家庭經濟相對弱勢，但她態度樂觀、嚴以律己，成績總名列前茅，維持在學校排名前一％的成績，透過繁星順利圓了台大夢。

國中確立志趣 賴韋翰上台大政治學系

內壢高中錄取五十四人，錄取台大政治學系公共行政組的賴韋翰，國中就確定對法政的興趣，而「讀什麼」的決定，也佔據了他大多的高中時光，去年火熱的公投，好友找他一同上街，為支持的議題發聲，每張傳單的遞出、對每位路人的細心解說，他都感受到靠一己之力改變社會的成就感，也讓他確認就讀政治系的志向。

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