〈北部〉桃林鐵路活化 大坑至南山路段開工

2019-03-16

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕興建於一九六七年的桃林鐵路，原本為運煤用途，二○○五年縣府時代將其轉型為免費客運運輸列車，但因運量及需求不高，於二○一二年停駛。為了改善桃林鐵道閒置、混亂及雜草叢生等問題，市府斥資四億七千餘萬元，規劃全長十．三公里的路廊活化計畫，分四標工程進行，其中第四標工程「大坑路至南山路段」昨天開工，市長鄭文燦主持開工典禮時表示，工程預計明年五月完工，完工後可串聯桃林鐵路整體綠帶，提供民眾休憩景點。

四標案完成一半 明年全部完工

桃林鐵路路廊活化工程四個標案，優先段「山鶯路至成功路」分山鶯路到壽山路及壽山路到成功路三段兩標案，約一．三公里長的景觀休閒廊道，已於去年十月底完工啟用；第三標工程「成功路至大坑路段」上個月開始施作，明年五月完工。昨天動工的是第四標「大坑路至南山路段」，獲得前瞻計畫城鎮之心工程補助，全長約三．七公里，同樣於明年五月完工。

市府捷運工程局長陳文德表示，第四標工程規劃了自行車道、人行休閒步道及多樣的植栽綠意，原來載客運煤用的鐵軌也會盡量保留下來，成為環境生活教育的素材，沿著路廊往北走，原來五福調車場內的腹地空間，將規劃成五百坪的休憩廣場。

將建構北桃園鐵馬道旅遊路線

此外，為了優化周邊環境，也會搭配目前正在進行的南上公園景觀改善工程，全數完工後從桃園、龜山一路到蘆竹區的綠色廊道，將建構出北桃園全新的鐵馬道旅遊路線，並與南崁溪自行車道整合，成為都市中極具魅力的休閒綠帶。

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