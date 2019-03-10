〈北部〉《花蓮》國風國中直笛絲竹隊 奪全國雙優

2019-03-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣國風國中直笛及絲竹樂隊，以社團方式成立，把握課餘時間進行團練，今年參加全國學生音樂比賽，雙雙榮獲國中組特優，捷報傳回學校後，校長留啟民第一時間就在臉書上分享，立刻獲多間友校邀約交流。

國風國中未設立音樂藝才班，直笛團與絲竹樂團師生，長期運用早休、午休及假日時間練習，在有限團練時間下還能獲得全國賽「直笛合奏—國中團體組」與「絲竹室內樂合奏—國中團體B組」兩項特優，振奮全校師生。

直笛團長戴可風說，能獲特優獎也感到意外，但其實社團間的團員相處融洽，合奏過程氣氛很好，在站上全國賽事的舞台前，團員們彼此鼓勵叮嚀不緊張，要以最輕鬆、放鬆的態度，拿出最好的表現。

直笛團指導老師周宜蓁說，鼓勵學生在團練過程放下煩惱與壓力，單純享受音樂的美好，除技法外，更在意學生的禮貌及生活規範；絲竹樂團指導老師張維婷則說，這次參賽學生，一半以上都是在國中階段才開始接觸國樂，由於今年比賽曲目較難，看到學生互鼓勵、勤練習，備受感動。

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