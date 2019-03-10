〈北部〉課業打工兼顧 宜蘭家扶兒喜獲獎學金

2019-03-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭家扶昨頒發清寒獎助學金，就讀聖母專校的曾珮親與銘傳大學的俞子筠都是「家扶兒」，平常除了上學，也利用課餘時間打工減輕家計，過著「八爪章魚」般忙碌生活；難能可貴的是，兩人都能維持優異在校成績，分別獲得四萬元、兩萬元獎助學金；她們說，這筆錢能減輕經濟負擔，讓她們幸福上學。

聖母專校幼保科五年級曾珮親，因父親辭世，自幼跟母親相依為命；三年前，母親竟被診斷出罹患十二指腸癌，無法工作，家中頓失經濟支柱；曾珮親每天都利用下課時間到飲料店打工，維持家計，學費只能靠學貸支應。

銘傳大學商業設計系三年級俞子筠，父親年邁不能工作，全家僅能靠母親工作賺取家用，家裡還有祖母與國小的弟弟需要照顧，生活開銷龐大。俞子筠利用課餘時間打工賺學費，減輕家中負擔。

曾珮親、俞子筠除了上課、打工，還要照顧家人，到家扶擔任志工，過著如「八爪章魚」般忙碌生活，兩人也都能維持好成績；曾珮親說，已經習慣忙碌生活，很感謝家扶協助，未來希望擔任幼教老師，要朝目標繼續邁進。

俞子筠表示，在學校除了主修課業，也有輔修日文系，希望能到日本留學，並留在當地成為設計師，她的家境不好，高中後就沒有跟家裡拿錢，都是靠著半工半讀賺取學費，家扶的獎學金幫助很大。

宜蘭家扶中心昨在宜蘭縣文化中心演講廳，舉行「一○八年上半年度獎助學金頒獎典禮」，共頒出兩百八十五萬元獎助學金，有四百四十二名大學、高中職及國中小學生獲獎。社工依家境狀況評估，大學生可獲得兩萬元到四萬元不等、高中職生六千到一萬五千元；國中生三千元、國小生兩千元。

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