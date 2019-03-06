〈北部〉《花蓮》光豐地區農會推箭筍饗宴 3/24席開120桌

2019-03-06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣光豐地區農會將在廿四日舉辦箭筍大餐饗宴，昨天試菜共有八家外燴業者加入，預計席開一百廿桌、每桌原價四千元，農會補助後特惠價三千元，預訂的遊客上午還可上山體驗採筍、烤筍樂趣，有吃又有拿！

每桌特惠價3000元 今起受理訂購

花蓮光復鄉海岸山脈、中央山脈淺山區域盛產箭筍，今年暖冬，箭竹筍在過年前已有少量冒出，到二月下旬後台九線光復段路邊開始有擺攤，但因產量仍少，最高時剝殼筍一台斤有五百元價格，目前降到三百元，吸引遊客下車採買！

光豐地區農會推廣部主任張明發說，廿四日週日中午的箭筍大餐，今天起受理訂購，電話（○三八）七○五二○六，在光豐地區農會超市前廣場舉辦。他說，去年三百桌、今年因場地問題桌數縮水，預估最多開到一百廿桌。

箭筍饗宴試菜昨舉行，八家在地外燴、餐廳業者端出具「原味」好料。業者王靜怡說，阿美族愛吃野菜，時令的箭筍結合蕗蕎、輪胎苦瓜、南瓜、番茄、龍葵、黃藤心等野菜，還有族語叫「siraw」的鹹豬肉、糯米飯、鹽烤魚等進行菜色變化搭配，只有部落才吃得到！

招待遊客免費採筍體驗

張明發說，今年訂箭筍大餐的遊客招待免費採筍體驗，廿四日上午九點半集合、搭乘農用「蹦蹦車」到箭竹林採筍，有部落解說員免費帶團解說，也有烤箭筍、在地農產品促銷活動。

為延長箭筍節促銷效應，遊客在三月下旬至四月初至光復鄉旅遊，也能在部落預定到箭筍餐，包括好地方原住民風味餐○九○五八○二六七六、奇古匠莊園咖啡○九七六○三四五三七、楊小玉○九八六七六一六六九，三家業者還提供一客三百元的簡餐，人少也能享用箭筍的美味。

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