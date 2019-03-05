〈北部〉頭份建國國中足球隊 奪北區第一

2019-03-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立建國國中足球隊參加一○七學年度中等學校五人制足球錦標賽國中男子組，勇奪北區第一名；縣立頭份國中學生林佩璇於國標舞台上獲獎無數；興華中學、文英國中在運動賽場上也屢創佳績，頭份市長羅雪珠昨頒獎鼓勵，期盼小選手持續為苗栗爭光。

成軍兩年的建國國中足球隊於中等學校五人制足球賽中擊敗北區各校好手，拿下創校史紀錄的首冠，校長張慶應表示，感謝家長及各界支持，下週即將參加全國賽，期盼能更上層樓。

頭份國中一年級學生林佩璇去年於風城盃暨WDC-AL台灣國標舞巡迴積分賽，獲得雙料冠軍；並於今年苗栗中小學聯運會跳高項目得到第二名佳績，全校師生與有榮焉。

此外，興華中學、文英國中也在苗栗中小學聯合運動會的田徑項目拿下優異成績；永貞、尖山、六合、信義、僑善、新興、斗煥、信德、建國、頭份、后庄國小也斬獲佳績。

羅雪珠昨頒發獎狀及獎金，嘉勉頭份地區學子在運動領域的傑出表現，並感謝校方及教練們的苦心栽培，也勉勵小選手們能再接再厲，未來持續於體壇發光發熱。

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