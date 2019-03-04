〈北部〉吸客 議員建議小烏來免費

2019-03-04

〔記者李容萍／復興報導〕復興區小烏來風景特定區是北橫公路沿線重要的觀光景點，新科山地原住民市議員簡志偉關心原鄉觀光發展，建議市府觀光旅遊局入園天空步道、天空繩橋等改以免門票吸引遊客，以每日少收幾千、甚至幾萬元的門票，藉此希望發揮「遊客進來，東西賣出去，復興原鄉發大財」效果。

觀旅局︰得靠收入維持品質

對此，觀光旅遊局長楊勝評認為不可行，因為小烏來風景特定區每年常態性設施養護與清潔維護費用需五百萬元，工作人員薪資至少要四百萬元，這些經常性支出每年約一千萬元，依靠遊客參觀天空步道、天空繩橋、宇內溪戲水區（每年六至九月限定），全票每人五十元、團體票四十元、優待票卅元的收入維持收支，若停止收費免費開放，未來遊憩品質恐難以維持。

楊勝評說，小烏來風景區擁有小烏來瀑布、風動石、義興吊橋等景點，園區內還有森呼吸步道、元氣步道、水岸綠廊步道、水圳古道等步道這些全部免費，不過，購票入園後可以一票玩天空步道、天空繩橋，夏天還有戲水區，CP值很高。

另外，觀旅局打算在特定節日針對特定對象推出當日免費的好康優惠，以招攬更多遊客入園。

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