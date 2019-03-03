〈北部〉宜蘭清水地熱公園未開園就管制車 遊客︰誇張

2019-03-03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕二二八連假好天氣，宜蘭縣知名景點遊客絡繹不絕，其中的清水地熱公園人潮強強滾，昨天上午八點二十分，園區還未營運，園區兩百五十個小客車位就全部停滿，隨即啟動車輛管制，讓等候入園遊客直呼太誇張了。

250車位 營運前就全停滿

今年春節九天連假，扣掉除夕休園未統計，宜蘭縣各風景區八天遊客數，傳藝中心九萬七千人次居冠，幾米廣場九萬四千人居次，位在偏遠山區的清水地熱公園近五萬人，排名全縣第三位。

清水地熱公園遊憩面積僅二．五公頃，規劃兩百五十個小客車停車位，車位停滿便禁止進入，採一出一進管制，每逢長假期，有人戲稱排隊車陣「看不到盡頭」，成為網路上熱門話題。

沈姓遊客昨天上午在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文說，「各位鄉親父老兄弟姐妹們，別再來清水地熱 ，車龍已經八公里長，排到下午也排不到，趕快去其他景點」，另一名朱姓遊客則上傳排隊車陣影片，建議大家別去了。

網友留言，「我決定明早六點到」、「我以為是停車場」、「都是路邊停車」、「那是停在路邊賞櫻吧」、「頗療癒的畫面呀，塞不怕呢」。

管理單位︰排隊車陣最長2.5公里

管理單位統計，二二八連假，清水地熱公園前三天遊客數依序是六千兩百人、五千五百人、六千六百人，昨天上午九點開始營運，八點二十分停車場客滿，清水橋頭旁聯絡道路入口管制車輛進入，園外排隊車陣最長二．五公里，網傳八公里太誇張。

由於車輛大排長龍，有些遊客不耐久候，從清水橋頭旁的入口處步行入園，管理單位表示，入口處到園區山路約四公里長，來回八公里，因為有段距離，不建議步行入園。

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