〈北部〉宛如「霍格華茲」圖書館 竹光國中共讀站啟用

2019-02-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市第三座社區共讀站、竹光國中─「家的圖書館」昨天啟用，改造後的圖書館，搖身一變如哈利波特魔法世界的霍格華茲圖書館般，不僅採光佳，還有環形書櫃，搭配數部iMac，可讓學生方便討論及隨時查詢資料，市長林智堅歡欣期盼這座社區共讀站，成為學生和居民共享的圖書館。

竹市第三座 以家為概念改造

新竹市府獲教育部補助建置社區共讀站，過去竹光國中圖書館，書櫃樣式不一，動線不明，藏書量不多，此次改造以「家」為主題，讓圖書館變身為霍格華茲學校的魔法空間，規劃樓中樓兩層圖書館，第一層設置小型電影院、資訊之島，讓學生可以快速獲得資訊與影音資料，並設有iMac可旋轉三百六十度，方便學生討論，還有新書展示區，推薦優質新書。

中央區域做師生論壇、社區講座

而第二層則設置一整個牆面的環型書櫃，增加藏書量，透過部分櫃體鏤空，讓採光進入室內；中央區域為師生論壇學習場地，也可提供社區開辦講座，資源共享；角落則打造成家的感覺，設有桌遊、吊椅小庭院，讓孩子進到圖書館，就像回家般。

「新的圖書館好像星巴克，也好像霍格華茲喔！」竹光國中學生都說，新的圖書館就在教室旁，每天都期待能進圖書館窩一整天。

林智堅：明年底再完成3座共讀站

林智堅說，市府獲教育部兩千零九十五萬元經費，在市轄六所國中小建置社區共讀站，目前已完成虎林國中、南隘國小，此次竹光共讀站是第三座社區共讀站，投入兩百八十萬元，打造「霍格華茲」般的圖書館，可供學生閱讀、辦展覽、開會議，成為校園最美麗的角落，預計明年底完成香山高中、建功高中及關埔國小三社區共讀站，將圖書館與社區共享。

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