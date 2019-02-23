〈北部〉又有落石！中橫華祿溪橋路段連4坍

2019-02-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台八線中橫公路一四八公里處華祿溪橋路段，自十四日大規模坍方後，接續在廿日、廿一日八時及昨早九時許發生持續間歇性落石，公路總局為確保民眾安全，昨晚六時至三月一日將實施關原至洛韶段的預警性夜間封路（見圖，公路總局提供），白天自上午八時起，每二小時放行一次，進行貨櫃擋牆工程。

派員監控 施作擋牆工程

中橫華祿溪橋路段，上方屬岩層交界處，遇外力或水分浸入易發生「解壓」作用，造成壓力弱的岩層崩落，由於崩落點在稜線上，高度約三百多公尺，因近日降雨、地震及放晴豔陽等氣候影響，導致間歇性落石不斷，自十四日起九天已坍四次。

關原至洛韶 實施夜間封路

第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博說，目前路段維持單線雙向通車，已派員在現場監控警戒。

由於落石的狀況仍不穩定，為確保路段安全，將採貨櫃工法，計畫在坡腳堆疊十二個貨櫃作成擋牆，同時進行擋土牆施作，避免落石直接砸到路面。

他說，待落石穩定後，則會進行刷坡工程，目前因夜間視線不佳無法監控，即起至三月一日實施關原至洛韶段的夜間預警性封路，晚上六時至隔日上午七時禁止人車通行，白天八時起因施工期間現場有交通管制，每二小時放行十分鐘。

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