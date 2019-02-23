〈北部〉花蓮營養午餐吃有機米 擴大至2個月

2019-02-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕近來全台缺蛋，花蓮縣營養午餐每週蛋需求量約九百公斤，團膳業者因與蛋商簽訂契約，加上菜單調整，目前供應量暫時無虞，學童蛋白質來源足夠；去年十一月試辦連吃一個月的有機米計畫，縣政府今年再推二個月，餐餐有機米吃到飽。

花蓮中小學免費營養午餐，自二零一五年起規劃每週吃一次有機蔬菜，一年約需增加七百萬元預算，去年十一月一日起還試辦為期一個月的有機月計畫，讓花蓮學童都能吃到花蓮在地有機白米飯，今年縣府再向農糧署申請計畫，將有機米月擴大至二個月。

本學期一個月 下學年一個月

農業處表示，去年有機月試辦計畫共採購四十公噸有機白米，由農糧署補助四百卅四萬元，分別向花蓮市農會、富里鄉農會、有限責任花蓮縣花東有機農產加工生產合作社、花蓮縣富糧稻米運銷合作社、花蓮縣銀川有機農產品生產合作社五家本地農會、稻米運銷合作社購買，可供全縣二萬名中小學生吃一個月；今年也尋求去年模式，向農糧署申請補助，預計本學期推行一個月、下學年第一學期也推一個月，合計二個月。

與蛋商簽契約 蛋供應量無虞

針對近月全台缺蛋潮，花蓮營養午餐團膳業者因為提前與蛋商簽訂契約，需優先供應使用，每週菜單設計仍維持二、三天「蛋料理」，需求量約九百公斤。縣府農業處長羅文龍說，相關單位已提前做好因應，蛋缺口暫不會影響營養午餐使用。

花蓮縣長徐榛蔚昨到中正國小與學童共進午餐，了解學校午餐供應狀況，菜色維持三菜一湯、國中四菜一湯，每週吃一次有機蔬菜；昨午菜單為白米飯、泡菜肉片、三色豆炒蛋、有機時蔬及番茄大骨湯，由「香又香」業者供應。

徐榛蔚說，縣府自一百零四學年度起推行「學童營養午餐每週一日食用有機蔬菜」政策，有機蔬菜經三層嚴格控管機制，由生產端有機蔬菜嚴格的收購流程，加上農業處抽檢及業者自主管理，層層為學校師生把關，絕對能讓學童吃的開心、健康、安全又美味。

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