〈北部〉百年新竹公園賞櫻 週日野餐音樂趴助興

2019-02-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市百年新竹公園，去年因施工封園一年，今年工程完工重新開放，目前櫻花綻放，市府週日（廿四日）將舉辦野餐音樂趴，邀請市民野餐、賞櫻、品茗，感受在櫻花樹下的悠閒。

竹市長邀民眾感受浪漫

新竹市長林智堅說，耗資六億元的新竹公園跨域亮點再生工程，經過一年多施工，去年九月底開放的「麗池園林」水岸景致，強調自然、親水，且保留古蹟和老樹，公園入口的景觀大階梯弧形牆則展現新竹風的意象，春節後櫻花陸續盛開，已有很多遊客前往賞櫻。

推出拜訪春天系列活動

市府城市行銷處表示，新竹公園內約有八百五十棵櫻花樹，年初已完成移植，二、三月是櫻花綻放的季節，十八尖山的杜鵑花、茶梅等也盛開，市府將舉辦一系列賞花季、拜訪春天系列活動，廿四日上午十一點，首場活動選在新竹公園的櫻花樹下。

市府表示，市民可自備野餐墊、與家人、朋友或情人，在圓形舞台區的草地野餐，現場還有藍色警報、達康.COME、廣原會三味線和街頭雜耍等演出，還有春日市集提供甜點、咖啡、輕食及知名飯店的限量野餐，另有藺草編織、苔球製作、身體彩繪及園區導覽等，晚間也可觀賞夜櫻之美。

林智堅說，緊鄰新竹公園的新竹市立動物園，今年會完工，以很出色的設計讓大、小朋友一同探索學習，孔廟旁的兒童探索園區、市民廣場也會陸續完成。

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