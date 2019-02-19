〈北部〉反關西宏關電廠 自救會號召連署

2019-02-19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣關西鎮鄉親昨天成立「反宏關電廠」自救會，由場址所在的東平里里長鄧光明任會長，周邊石光、大同兩里里長嚴盛任、陳振才分任副會長。即日起全面號召所有反對者連署，以至少五千人為目標。鄧光明說，他們昨天下午徵得代表會主席詹玉珠同意，將由她在本週四、廿一日早上在公所召開全鎮里長、代表說明會，讓更多鄉親了解本案。

反宏關的關西鄉親直言，「催生者」就是關西鎮長劉德樑！

指已有新桃電廠 憂污染

自救會強調，關西已有新桃燃氣發電廠，現在又有宏關。宏關當年雖通過環評，但環評只論宏關自身對關西的影響，而不是討論「新桃+宏關」後對關西的影響！這份環評並沒有真正體現關西面臨兩座電廠交逼下的環境威脅，未來也會串連鄰近的桃園龍潭、以及可能也受污染的芎林鄉親們站出來阻止宏關過關。

挨批不挺 劉德樑︰須中立

劉德樑喊冤說，他跟大家一樣反對宏關設廠，但作為行政首長他須行政中立，雖不便連署，但會適時「聲」援鄉親。

昨天時值太和宮年度遶境，又逢他所住的北山里輪值。加上前鎮長吳發仁歷年都全程參與，他認為不便缺席，並非刻意不見反宏關的鄉親。

自救會表示，「反電廠」的全鎮連署已經上路，目標是爭取至少五千人響應。本週四早上將由代表會召開全鎮里長、代表的說明會，並計劃廿八日早上配合電視台在太和宮舉辦「宏關電廠討論會」節目，歡迎鄉親一起來關心。

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