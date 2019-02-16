〈北部〉竹市觸媒廠2建物 列歷史建築

2019-02-16

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕新竹市文化局文資審議委員會，昨天審議新竹六燃廠觸媒工廠五棟建築物的文資身分，決議編號第九及第十一號建築物因所用木桁架陸樑為雙根料具特色，登錄為新竹市第廿五處歷史建築，編號七、八、十等建築物的木磚等材料則應保存再利用。

新竹市文化局表示，原日本海軍第六燃料廠觸媒工廠房舍，為磚造建築、木構屋頂，審議委員認為是日本在二次大戰末期所興建，因受物資匱乏影響，多利用小型的木料併組成大跨度、無中柱的大空間，建造型式少見 ，頗具特色，是台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡。

新竹六燃廠中的大煙囪及屋中屋等眷舍，之前也已登錄為歷史建築，昨天針對觸媒工廠進行文資審議，地方文史工作者和市議員都前往關心，委員們也現勘了解屋況。

文化局表示，已經爭取到文化部補助八千八百卅萬元，將辦理六燃廠全區先期規劃、保溫睦鄰駐站計畫、遺存設施調查研究計畫等。

針對內政部住都中心將在觸媒工廠區範圍主導都市更新案，規劃約零點五公頃公園、綠地、廣場等，預計投入總開發金額一百卅七億元。市府都發處表示，中央針對此都更案會兼顧文資保存與公共服務機能。

客家事務局 竹縣爭設立

此外，新竹縣是客家大縣，多個客家社團日前拜訪縣長楊文科，希望縣府成立「客家事務局」搶救客語，楊文科指示民政處先強化國際客家事務科功能，整合府內客家事務窗口，編制調整後再行研究。

楊文科承諾，縣府將開設公務人員客語班，並以一、二級主管優先參加，未來府內會議也將改以客語為主，各種客家活動要儘量講客家話。

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