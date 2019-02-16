〈北部〉竹市觸媒廠2建物 列歷史建築

2019-02-16

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕新竹市文化局文資審議委員會，昨天審議新竹六燃廠觸媒工廠五棟建築物的文資身分，決議編號第九及第十一號建築物因所用木桁架陸樑為雙根料具特色，登錄為新竹市第廿五處歷史建築，編號七、八、十等建築物的木磚等材料則應保存再利用。

新竹市文化局表示，原日本海軍第六燃料廠觸媒工廠房舍，為磚造建築、木構屋頂，審議委員認為是日本在二次大戰末期所興建，因受物資匱乏影響，多利用小型的木料併組成大跨度、無中柱的大空間，建造型式少見 ，頗具特色，是台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡。

新竹六燃廠中的大煙囪及屋中屋等眷舍，之前也已登錄為歷史建築，昨天針對觸媒工廠進行文資審議，地方文史工作者和市議員都前往關心，委員們也現勘了解屋況。

文化局表示，已經爭取到文化部補助八千八百卅萬元，將辦理六燃廠全區先期規劃、保溫睦鄰駐站計畫、遺存設施調查研究計畫等。

針對內政部住都中心將在觸媒工廠區範圍主導都市更新案，規劃約零點五公頃公園、綠地、廣場等，預計投入總開發金額一百卅七億元。市府都發處表示，中央針對此都更案會兼顧文資保存與公共服務機能。

客家事務局 竹縣爭設立

此外，新竹縣是客家大縣，多個客家社團日前拜訪縣長楊文科，希望縣府成立「客家事務局」搶救客語，楊文科指示民政處先強化國際客家事務科功能，整合府內客家事務窗口，編制調整後再行研究。

楊文科承諾，縣府將開設公務人員客語班，並以一、二級主管優先參加，未來府內會議也將改以客語為主，各種客家活動要儘量講客家話。

  • 第九號建築物外觀。（記者洪美秀攝）

    第九號建築物外觀。（記者洪美秀攝）

  • 竹市觸媒廠編號第九及第十一號建築物因所用木桁架陸樑為雙根料具特色，新竹市文化局昨決議登錄為歷史建築。（記者洪美秀攝）

    竹市觸媒廠編號第九及第十一號建築物因所用木桁架陸樑為雙根料具特色，新竹市文化局昨決議登錄為歷史建築。（記者洪美秀攝）

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