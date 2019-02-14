〈北部〉新竹市六燃廠「觸媒工場」文資價值 週五審議

2019-02-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕已被新竹市文化局登錄為歷史建築的日本海軍第六燃料廠新竹支廠，是二戰後台灣現存最具規模的日本軍事戰爭遺址，除最為人知曉高十層樓的大煙囪及屋中屋眷舍，其中位在建功高中對面的「觸媒工場」，因同屬六燃廠新竹支廠，文化局十五日將進行文資審議，針對其建築現況及歷史特色進行文資身分審議。

文化團體盼5建物保留 並列歷史建築

就在新竹市文化局準備進行六燃廠觸媒工場的文資審議時，包括臉書社團「老屋發展處」與市議會時代力量黨團等文化團體都表態，期許文資審議委員會能將五棟觸媒工場全部保留並登錄為歷史建築，與日本海軍第六燃料廠新竹支廠做一系列的維護保存。

文化局表示，新竹六燃廠是在日治時期末期興建，主要是因新竹近郊的竹東有天然瓦斯，新竹六燃廠設置的目的是為了生產「異辛烷」作為航空汽油添加劑，以提升戰鬥機飛行效能。

但隨著一九四五年日本戰敗，新竹六燃廠並未運轉，隨後也被分成五大區，包括著名「大煙囪」是新竹東區居民的共同地標，也是台灣最早的汽電共生廠之一，後來又衍生出上忠貞、下忠貞、地下油庫、八二三砲戰將軍村和觸媒工場等區塊，目前僅剩十餘棟建築。

文化局除已將新竹六燃廠中的大煙囪及屋中屋等眷舍登錄為歷史建築，更爭取到文化部八千四百多萬元經費，即將啟動後續修復計畫，期許呈現新竹六燃廠的歷史風貌和珍貴軍事遺址。

文化局：相信文資審議會有明智判斷

週五即將進行文資審議的六燃廠觸媒工場區部份是市府要進行「公辦都更」的基地，針對文化團體建議將五棟觸媒工場全部保留，並登錄為歷史建築，做完整維護，文化局表示尊重，但也尊重文資審議委員會的決議，相信文資審議會會有明智的判斷。

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