〈北部〉《苗栗》通霄溪變綠 布袋蓮蔓延逾500米

2019-02-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮主要河川通霄溪，近來出現大批布袋蓮蔓延水面，初步估計超過五百公尺長的水面都是布袋蓮，不少民眾看了都嚇傻，頻說「恐怖啊！」，也有人說通霄溪變成綠色，真是罕見！

苗栗縣議員陳品安、張可欣得知民眾反映通霄溪「變綠」狀況後，聯繫苗栗縣政府水利處水利科昨天會勘。水利科指出，僅從通霄鎮公所旁魚市場走到鎮公所前就看到滿滿的布袋蓮，狀況確實很罕見，將安排清淤處理。

水利科長張坤源強調，由於布袋蓮容易在水面漂浮，聚集叢生，且繁殖速度快，導致水體被覆蓋，遮蔽陽光，底下若有其他水生植物也無法行光合作用，甚至導致水下生物缺氧死亡，將盡速安排清淤，預計最快二月底可交由通霄鎮公所負責處理。

民眾表示，布袋蓮因覆蓋面積大，導致水面透光性不佳，更會與其他水生生物競爭礦物質等，容易導致水中生物如魚類等無足夠氧氣而死亡，反倒引起惡臭。

另外，通霄溪下游河段長滿布袋蓮，也讓人擔憂是否會影響水體通暢，阻礙排水功能，一旦春季下雨，是否容易導致淹水等。對此，水利科表示，為了避免民眾疑慮，採取清淤手段較為快速。

苗栗縣政府農業處農務科則指出，布袋蓮蔓生相關狀況，目前較難找到根除或防治方式，這次通霄溪出現布袋蓮應該是首見。

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