〈北部〉花開六、七成 北橫「櫻」有盡有

2019-02-13

〔記者李容萍／復興報導〕春節連假剛結束、二二八連假即將到來，桃園各地的櫻花正接力綻放，尤其北橫沿線可見多品種櫻花，除了正盛開的山櫻花，八重櫻、富士櫻、昭和櫻已開六、七成，估計千島櫻、霧社櫻、吉野櫻、粉紅佳人、雪舞櫻等將接力盛開；市府風景區管理處推廣北橫觀光旅遊，結合綠色旅遊政策，廿五日至三月廿四日舉辦櫻花季系列活動，今年新增櫻花季攝影行銷，金牌獎金五萬元。

在地農場栽種 花期持續到三月

北橫櫻花季獲得在地農場支持，從台七線旁比亞外、高義部落及桃一一六線神木路中巴陵的谷點咖啡、櫻木花道、二馬農場，上巴陵光明、龍泉居農場，以及上巴陵中心路的嶺鎮、豐墅、恩愛農場，紛紛開放自家栽種櫻花讓遊客參觀，紅、粉紅、白色櫻花接力盛開十分美麗，花期預計持續到三月中下旬。

風管處秘書蔡文慰指出，北橫沿線原本就有台灣原生的山櫻花種，因為花色緋紅，開花時又時值寒冬，被稱為「緋寒櫻」。不過原生緋寒櫻的樹株並不密集，早年未引起注意，直到廿多年前有農戶在復興區接枝栽種粉色系櫻花，多年來蔚為今日的滿山花海，帶來觀光人潮與商機。

紅、粉紅、白色櫻花 接力綻放

風管處長廖育儀表示，每逢一、二月，在復興北橫沿線綻放色澤鮮豔的吊鐘形花朵，這些多是同屬緋寒櫻的山櫻花以及八重櫻，也是最早綻放的櫻花；接續開花的昭和櫻花瓣較大、色澤粉紅，與山櫻花接枝後的品種被暱稱為「粉紅佳人」；緊接著是花色較為粉淡的富士櫻與千島櫻，以及潔白如雪的霧社櫻，其中千島櫻樹枝細軟，盛開時枝條略垂，呈現出古典仕女嬌羞的美感；壓軸登場的是重瓣品種，像是關山櫻以及松月櫻，還有少數枝條如楊柳般下垂的枝垂櫻。

櫻花季25日起跑 音樂饗宴邀客

櫻花季系列活動中，北橫櫻花勇士完騎認證路線分拉拉山站（三月九日、十六日）、東眼山站（三月十日、十七日），採網路預約報名，每日限額三百名；拉拉山遊客中心前推出六場次櫻花季音樂活動，分為三月九日、十日、十六日、十七日、廿三日、廿四日的上午十點至中午；櫻花季攝影比賽從二月廿五日至三月十五日收件。

中心路、神木路 假日機動交管

由於往上巴陵各農場的沿途路段會車困難，大溪警分局假日會在中心路、神木路入口處實施機動管制，民眾最好利用平日前往賞櫻，若假日前往，最好能一大早抵達或徒步前往。

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