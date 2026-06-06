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    首頁 > 生活

    數學非選第2題 逾萬人抱蛋

    2026/06/06 05:30 記者林曉雲／台北報導
    國中會考今公布成績，教育部國教署長彭富源（右）與台師大心測中心主任陳柏熹（中）、心測中心副主任曾芬蘭（左）舉行記者會說明成績統計結果。（記者林曉雲攝）

    國中會考今公布成績，教育部國教署長彭富源（右）與台師大心測中心主任陳柏熹（中）、心測中心副主任曾芬蘭（左）舉行記者會說明成績統計結果。（記者林曉雲攝）

    國中教育會考成績昨天公布，數學科非選擇題閱卷主持人、台師大數學系教授謝豐瑞表示，今年非選第二題空白率達廿七．一八％，是一〇八課綱實施以來空白率最高的非選題，兩題非選皆有上萬名考生「抱蛋」。

    一〇八課綱實施以來 空白率最高的非選題

    今年數學非選題共兩題，滿分六級分。統計顯示，空白、缺考等「交白卷」的比例，第一題十一％、是史上最低，但第二題卻有廿七．一八％白卷創新高。

    扣除白卷數據之後，第一題有四萬三三四七人獲得最高三級分，占廿六．八六％，另有一萬〇一一九人作答拿零分，占六．二七％；第二題則有二萬〇六八五人三級分，占十五．六九％，有一萬二二三七人作答拿零分，占九．二八％。

    64％考生試著答題 令人感動

    即使非選第二題較難，謝豐瑞指出，仍有近六十四％考生作答，顯示近年學生作答意願有提升趨勢，就算不一定能完整解題，仍願嘗試，令人感動，未來教學可持續強化學生的數學表達能力。

    沙發拼接擺放 幾何、根號運算

    第二題為沙發拼接擺放的幾何推理題，學生須用正六邊形地毯中的圖形關係，畫出輔助線，並用三十度、六十度、九十度直角三角形邊長比或畢氏定理，找出地毯邊長。謝豐瑞表示，題目不僅需理解幾何結構，還要根號運算，難度高。

    第一題則採馬拉松體能訓練情境，跑者依規律每週逐步增加跑圈數，考第二週週四的訓練圈數，與最早超過十五公里的週次日期，數學概念是學生熟悉的等差數列。謝豐瑞表示，該題考驗學生的題意理解與解題策略，即使正確回答數字，無法交代推導歷程仍無法滿分。

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