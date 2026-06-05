為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    語資班核心優勢：多元思考、洞察社會議題

    2026/06/05 05:30 記者蘇孟娟、楊綿傑／綜合報導
    台中一中成立23年的語文資優班，今年將走入歷史。 （記者蘇孟娟攝）

    台中一中成立23年的語文資優班，今年將走入歷史。 （記者蘇孟娟攝）

    國教署籲校方透過跨域整合 讓語文力轉化為影響力

    半導體與AI浪潮下，高中生向自然組傾斜，多校語資班走入歷史，教育部國教署組長孫旻儀指出，語文資優班學生的核心優勢，在優異的敘事能力及對社會議題的洞察，校方可透過科技跨域整合，改變教學方式與內容，強化學生運用AI的能力，讓學生的語文力轉化為影響力，培育AI時代的人文與科技對接人才。

    台中二中校長歐靜瑜及文華高中語資班教師魏秀蘭均指出，語資班養成學生多元思考能力、關懷人文及社會議題，遠比「理工男」更貼近社會，外界不能以理工定江山。

    成功非薪水定義

    台中女中校長洪幼齡指出，人文關懷及社會議題探究養成均十分重要，這也是人社班或語資班教導學生的核心。

    台中一中語資班有家長感慨，中一中身為中投區領頭羊卻帶頭砍掉語資班，置校內語資人才需求於不顧；多名一中及文華、二中語資班學生均反映，語資課程養成獨立思考、思辨等能力，「成功不是由薪水多寡定義」，不應抹煞探索人文社會的價值。

    國中老師憂教育斷層

    居仁國中輔導主任陳美玲指出，國中端仍有語資教育，如今高中端語資教育漸凍結，形成「教育斷層」畸形現象，恐讓國中養成的語資人才無從延續栽培，不利國家養成人才。

    不少家長存有讀理工等於人生勝利組的刻板印象，「讀社會組畢業只能刷條碼、鏟薯條」更在文科學生間自嘲流傳，包括台中二中及文華高中均曾有語資班學生到高二分組時，在家長強烈「期待」下轉出語資班選自然組，卻因非強項所在，陷入嚴重挫敗感。

    孫旻儀提到，國教署也委由中央研究院及台灣大學等五所大學辦理「人文社會科學資優人才培育計畫」，提供高中語文資優班、人文與社會科學資優班學生相關課程及專題探究指導，持續推動學校結合語文、人文、社會及科技跨域學習，提供語文與人社資優學生更深入與多元的學習支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播