語資班核心優勢：多元思考、洞察社會議題

台中一中成立23年的語文資優班，今年將走入歷史。 （記者蘇孟娟攝）

國教署籲校方透過跨域整合 讓語文力轉化為影響力

半導體與AI浪潮下，高中生向自然組傾斜，多校語資班走入歷史，教育部國教署組長孫旻儀指出，語文資優班學生的核心優勢，在優異的敘事能力及對社會議題的洞察，校方可透過科技跨域整合，改變教學方式與內容，強化學生運用AI的能力，讓學生的語文力轉化為影響力，培育AI時代的人文與科技對接人才。

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台中二中校長歐靜瑜及文華高中語資班教師魏秀蘭均指出，語資班養成學生多元思考能力、關懷人文及社會議題，遠比「理工男」更貼近社會，外界不能以理工定江山。

成功非薪水定義

台中女中校長洪幼齡指出，人文關懷及社會議題探究養成均十分重要，這也是人社班或語資班教導學生的核心。

台中一中語資班有家長感慨，中一中身為中投區領頭羊卻帶頭砍掉語資班，置校內語資人才需求於不顧；多名一中及文華、二中語資班學生均反映，語資課程養成獨立思考、思辨等能力，「成功不是由薪水多寡定義」，不應抹煞探索人文社會的價值。

國中老師憂教育斷層

居仁國中輔導主任陳美玲指出，國中端仍有語資教育，如今高中端語資教育漸凍結，形成「教育斷層」畸形現象，恐讓國中養成的語資人才無從延續栽培，不利國家養成人才。

不少家長存有讀理工等於人生勝利組的刻板印象，「讀社會組畢業只能刷條碼、鏟薯條」更在文科學生間自嘲流傳，包括台中二中及文華高中均曾有語資班學生到高二分組時，在家長強烈「期待」下轉出語資班選自然組，卻因非強項所在，陷入嚴重挫敗感。

孫旻儀提到，國教署也委由中央研究院及台灣大學等五所大學辦理「人文社會科學資優人才培育計畫」，提供高中語文資優班、人文與社會科學資優班學生相關課程及專題探究指導，持續推動學校結合語文、人文、社會及科技跨域學習，提供語文與人社資優學生更深入與多元的學習支持。

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