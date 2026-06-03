為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3-4月發票中獎清冊出爐 開出20張千萬特別獎

    2026/06/03 05:30 記者鄭琪芳／台北報導
    財政部公布3-4月統一發票中獎清冊，千萬大獎開出20張。（資料照）

    財政部公布3-4月統一發票中獎清冊，千萬大獎開出20張。（資料照）

    財政部昨天公布三、四月統一發票中獎清冊，本期千萬特別獎共開出二十張、二百萬特獎開出十九張。其中，有一位民眾在台中市大雅區科雅路十九號全家便利商店花二十一元買烏龍奶茶，就中千萬元；另有民眾在新北市淡水區英專路摩斯漢堡花六十五元買牛肉蛋堡，也抱走千萬大獎。

    財政部賦稅署長宋秀玲指出，本期千萬發票開出二十張，包括：台中市南屯區惠文路全家超商買濕紙巾三十九元、台中市梧棲區大智路二段萊爾富買飲料四十元、苗栗縣苗栗市中正路中油加油六十九元、台南市中西區成功路中華電信月租費七十元、雲林縣褒忠鄉中正路省錢超市買糖果及蜜棗二〇二元、新北市板橋區廣權路來好康五金百貨買整理箱三九〇元等。

    200萬特獎開出19張

    另，本期二百萬特獎開出十九張，包括：新北市板橋區中山路一段STARBUCKS買飲料扣除會員點數後實付十五元、台南市永康區蔦松一街七十四巷自動販賣機買麥香檸檬紅茶二十五元、台北市大安區忠孝東路三段二一七巷美廉社買飲料九十九元、台北市內湖區康寧路三段八方雲集買鍋貼等一三六元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播