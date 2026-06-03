3-4月發票中獎清冊出爐 開出20張千萬特別獎

財政部公布3-4月統一發票中獎清冊，千萬大獎開出20張。（資料照）

財政部昨天公布三、四月統一發票中獎清冊，本期千萬特別獎共開出二十張、二百萬特獎開出十九張。其中，有一位民眾在台中市大雅區科雅路十九號全家便利商店花二十一元買烏龍奶茶，就中千萬元；另有民眾在新北市淡水區英專路摩斯漢堡花六十五元買牛肉蛋堡，也抱走千萬大獎。

財政部賦稅署長宋秀玲指出，本期千萬發票開出二十張，包括：台中市南屯區惠文路全家超商買濕紙巾三十九元、台中市梧棲區大智路二段萊爾富買飲料四十元、苗栗縣苗栗市中正路中油加油六十九元、台南市中西區成功路中華電信月租費七十元、雲林縣褒忠鄉中正路省錢超市買糖果及蜜棗二〇二元、新北市板橋區廣權路來好康五金百貨買整理箱三九〇元等。

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200萬特獎開出19張

另，本期二百萬特獎開出十九張，包括：新北市板橋區中山路一段STARBUCKS買飲料扣除會員點數後實付十五元、台南市永康區蔦松一街七十四巷自動販賣機買麥香檸檬紅茶二十五元、台北市大安區忠孝東路三段二一七巷美廉社買飲料九十九元、台北市內湖區康寧路三段八方雲集買鍋貼等一三六元。

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