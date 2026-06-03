法務部預告修正民法繼承編 刪兄弟姊妹特留分 增特別貢獻制

法務部昨預告「民法繼承編部分條文修正草案」，大幅調整繼承制度，其中最受關注為刪除「兄弟姊妹特留分」。（資料照）

法務部昨預告「民法繼承編部分條文修正草案」，擬大幅調整繼承制度，其中最受關注為刪除「兄弟姊妹特留分」，將繼承保障範圍回歸配偶、直系血親卑親屬、父母及祖父母等核心家屬，並配套修正遺產酌給制度，及新增繼承人特別貢獻機制；整體修法旨在回應現代家庭結構變遷，透過尊重遺囑自由、促進實質公平及保障弱勢手足三大目標。

繼承回歸配偶、直系等核心家屬

依現行民法規定，當兄弟姊妹依法成為繼承人時，仍享有特留分保障，但考量現今家庭型態改變，兄弟姊妹間多已無扶養事實，且在超高齡社會下，當繼承人僅剩配偶與被繼承人的兄弟姊妹時，高齡配偶須與被繼承人的兄弟姊妹分配遺產，顯不符合被繼承人的生前意志，因此草案刪除「兄弟姊妹特留分」規定。

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為避免刪除特留分後造成個案不公，草案修正遺產酌給制度，明定受被繼承人生前繼續扶養的兄弟姊妹，因其死亡致生活困難者，得向繼承人或遺產管理人請求酌給遺產；受被繼承人生前持續扶養的兄弟姊妹，若因遺囑未獲分配遺產或取得遺產顯不相當，導致生活陷入困難，也可請求酌給遺產。

鼓勵照護 貢獻價值納分割計算

草案新增「繼承人特別貢獻制度」，對被繼承人事業或財產有勞務、出資或照護等重大貢獻者，其貢獻價值將納入遺產分割計算，以強化實質公平並鼓勵照護行為；同時將遺囑禁止分割遺產期間由十年縮短為五年，並限制相關制度適用於繼承開始五年內的分割案件。

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